Ces clients sauvent leurs commerces

Des cagnottes en ligne pour offrir un cadeau à des amis, on connaissait déjà. Mais pour sauver un commerce, un peu moins. "On a réussi à récolter cette somme-là avec pas loin de 500 personnes qui ont eu envie de participer à cette aventure", explique Frédéric Vasseur, propriétaire de la "Maison de la Presse", avec plus de 48 000 euros récoltés. Il va enfin pouvoir penser à sa retraite après quinze ans de métier. Grâce à la cagnotte, sa maison de presse est en passe d'être sauvée. De quoi rassurer les plus habitués. Derrière cette cagnotte, un collectif de 150 habitués qui refusaient de voir la boutique fermer. Depuis deux ans, ils se mobilisent pour acheter le stock et les fonds de ce commerce. Ces 48 000 euros, c'est déjà pour eux une petite victoire. C'est une initiative qui inspire. La dernière épicerie d'un village de 1 400 habitants vient aussi de lancer sa cagnotte mi-décembre. Depuis trois ans, la boutique associative connaît des difficultés financières. Ce mercredi, il y a déjà 2 000 euros récoltés sur 10 000 espérés. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, T. Lagoutte