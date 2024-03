Ces commerçantes font revivre leur village

Il y a Aurélie, la restauratrice, Sylvie à la boucherie, Christelle, la fleuriste, et bien d'autres. C'est la particularité de Saint-Georges-du-Vièvre (Eure), dix commerces sur quinze sont tenus par des femmes. Toutes se connaissent et se retrouvent chez Valérie au bar-tabac. La patronne a de l’humour et du caractère. À côté de son commerce, elle est aussi présidente d’un territoire de chasse. "Au départ, il a fallu quand même s’imposer. Et ça s’est très bien passé, ceci dit", raconte-t-elle. Vanessa, la coiffeuse, s’est lancée à l’âge de 22 ans. Au fil des années, ses clients sont devenus des habitués. Elle a été parmi les premières à s’installer, à ouvrir la voie à toutes les autres. La dernière arrivée, c’est Samantha. Elle a ouvert sa boutique de bougie, il y a quatre mois. Il y a une dizaine d’années, ce sont ces femmes entreprenantes qui ont redonné vie à ce village de 900 habitants. Grâce à ces commerces, en l’espace de 20 ans, 300 habitants se sont installés à Saint-Georges-du-Vièvre. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby