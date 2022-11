Ces commerçants affichent le visage des voleurs

Des images de clients présentés comme voleurs ont été diffusées sans filtre sur les réseaux sociaux par des commerçants. Ils sont nombreux à être victimes de vols à l’étalage. C'est le cas de Jennifer, une commerçante, qui a vu disparaître en quelques secondes pour 480 euros de vêtements, le mois dernier. Elle a déclaré le vol à la police, mais sans nouvelle de l'enquête, elle a décidé de diffuser les images de sa voleuse. Elle est bien consciente que cela est illégal. Toutefois, elle explique que c'est surtout pour dissuader les voleurs, car ce qu'ils font est également illégal. De plus en plus de commerçants publient des images de leurs voleurs. En septembre Nicolas, un autre commerçant, a diffusé les images d'un vol dans sa dépôt-vente. Deux jours après, les voleurs ont rendu les objets volés prétextant un oubli de paiement. Et c'est justement le but. Il a détruit les images sans porter plainte. Certains clients sont plutôt compréhensifs et trouvent que ce procédé est normal. Normal mais illégal, car cela revient à faire justice soi-même. Les voleurs dont les images sont diffusées portent rarement plainte. Pour les commerçants, c'est surtout un moyen de dénoncer un sentiment d’abandon face aux vols à répétitions dont ils sont victimes. TF1 | Reportage V.Dietsch, V.Ruckly