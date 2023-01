Ces commerçants ne veulent pas raccrocher

Dans son petit atelier, Jacques Hazerbrouck, 78 ans, continue inlassablement de réparer des chaussures. Il travaille depuis qu'il a quatorze ans, mais la retraite, il ne veut pas y penser. Les hommes de sa famille sont cordonniers depuis 1799, cinq générations d'amour du métier. Et depuis tout ce temps, derrière son comptoir, Jacques s'est forgé une belle renommée. Des clients viennent de très loin pour bénéficier de son savoir-faire. Son travail à l'ancienne est très recherché. Et tant mieux si à 78 ans, il sait faire comme personne. Chez Régine, quincaillière droguiste, on trouve tout et surtout ce qu'il n'y a pas forcément en grande surface. Elle vend même des clous à l'unité. Alors à 71 ans, si son magasin c'est un peu comme chez elle, elle ne peut pas prendre sa retraite, car sa pension ne suffirait pas à payer toutes ses charges. "J'ai travaillé 40 ans, mais je n'ai pas cotisé toutes ces années. Mon mari était commerçant, donc je l'aidais et je n'étais pas rémunérée à ce moment-là", nous explique-t-elle. Dans le Nord, 5% des retraités continuent de travailler par peur de l'ennui ou par nécessité. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette, B. Agirbas