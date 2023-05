Ces commerçants paient le stationnement de leurs clients

Chaque matin, Julien ouvre son épicerie italienne. Mais depuis le 1er avril, les clients se font plus rares. Face à l'augmentation des tarifs de stationnement, il a choisi de réagir. Il rembourse désormais les frais de parking. Sa crainte, c'est de transformer un lieu de rencontre convivial en fast-food où l'on ne fait que passer. Par solidarité, sa voisine opticienne adoptera peut-être la même solution. Mais dans son cas, rembourser le parcmètre serait prohibitif. Et voilà la couleur de la discorde, le rouge qui n'était jusqu'ici réservé qu'à l'hypercentre à gagner du terrain. Il faut compter 1,80 euro pour 35 minutes, 40 minutes, 3,50 euros la première heure puis sa monte vite, huit euros la deuxième puis, 35 euros pour trois heures. Il faut faire ses courses sans perdre une minute et prier pour que le coiffeur n'ait pas de retard. Les commerçants se mobilisent, les riverains sont aussi vent debout contre cette nouvelle offre de stationnement. Yichaie Hanau est boulanger. Son commerce est passé d'une zone verte à une zone rouge. Depuis le 1er avril, il a perdu des clients, affirme-t-il, et un de ses salariés a déjà démissionné à cause de ses frais supplémentaires. Il est excédé. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre