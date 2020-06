Ces commerçants qui galèrent pour trouver comment payer leurs loyers du confinement

Le commerce est l'un des secteurs les plus durement touchés par la crise du Covid-19. Toutes les boutiques ont été fermées pendant deux mois, et beaucoup de cafés et restaurants le sont encore. En même temps, les commerçants sont aussi obligés de payer des charges, à l'instar de leurs loyers. En région parisienne, certains bailleurs sont d'accord pour un report du paiement, faute de pouvoir l'annuler définitivement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.