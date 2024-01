Ces communes qui rallument la lumière

Ils ont gagné deux heures d'éclairage en plus. La ville de Saverne (Bas-Rhin) rallume ces 2 000 lampadaires en soirée. La mairie avait décidé il y a un an de les éteindre dès 21 heures. Un choix peu apprécié par les habitants. L'extinction est repoussée à 23 heures. Mais le sujet fait toujours débat entre les habitants et le maire. Pourtant, la commune doit réduire le temps d'éclairage pour faire des économies. Éteindre deux heures de plus lui faisait économiser 60 000 euros par an. Mais alors pourquoi cette décision de rallumer ? D'autant plus qu'aucun incident n'a été signalé durant cette période. Saverne n'est pas la seule ville à revenir sur sa décision. Saint-Agrève (Ardèche) ou encore Thomery (Seine-et-Marne) remettent la lumière le soir après de nombreuses plaintes des habitants. La ville de Strasbourg, elle, teste une solution alternative pour allumer. Elle a mis à l'essai des lampadaires avec des détecteurs. Dès que quelqu'un passe dans la rue, ça s'allume. Une solution durable, mais qui a un coût de l'ordre de 200 euros de plus par installation. Une dépense difficile à amortir. TF1 | Reportage M. Ravier, T. Valtat