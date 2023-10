Ces communes qui réussissent à déjouer les GPS

Sur cette route départementale, il y a un stop, puis un autre, ensuite des ralentisseurs. Cette voie était jusqu'alors l'itinéraire préféré des GPS pour vous faire gagner du temps dans la commune de Camphin-en-Carembault (Nord). Le trafic était dense. "Les gens passaient, c'était dangereux", confie une habitante. Les panneaux de stop, installés il y a un an, ont été mis en place pour déjouer les GPS. Depuis, ils ne font plus passer les automobilistes par cette route qui est devenue une perte de temps. Pour y arriver, la commune a déboursé la modique somme de 1 500 euros. Sur la départementale, le trafic quotidien est passé de 14 000 à 12 000 voitures. C'est un soulagement pour les habitants, mais un manque à gagner pour une commerçante. "Ça fait 5% de clients perdus. Des centaines de personnes avec un panier moyen de 20 euros", déplore-t-elle. À quelques kilomètres de là, à Sainghin-en-Mélantois, cette mesure existe depuis cinq ans. Avec des ralentisseurs tous les 100 mètres, il y a beaucoup moins de trafic et une quiétude retrouvée pour les riverains. TF1 | Reportage Z. Ajili, M. Debut, T. Chartier