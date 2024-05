Ces communes se partagent un radar

Cela ressemble à un contrôle de vitesse classique, mais derrière les jumelles, ce sont deux policiers municipaux. Ce jour-là, Jean-Michel et Anthony sont chargés de faire respecter la limitation à l’entrée du village de Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme). Ces policiers ont à leur disposition un radar mobile depuis seulement trois semaines. Pour l’instant, ils privilégient les rappels à l’ordre. Mais à la prochaine infraction, il y aura sanction. Trois petites communes de la Drôme se sont associées pour acheter ce radar en commun. Ces villages ont la particularité d’être traversés par des routes très empruntées, un danger permanent pour les habitants. Le coût de l’achat de ce radar est de 7 500 euros. Les trois communes ont partagé la facture. Les contrôles ont lieu dans chaque village, à tour de rôle. Pour les élus, l’effet de surprise est primordial. Seuls les policiers municipaux des trois villages savent donc où se trouvent leur radar, un équipement qui a l’avantage d’être facile d’utilisation et peu onéreux. En cas d’excès de vitesse inférieure à 50km/h, l’amende coûte 135 euros. L’argent ne va pas dans les caisses des trois communes, mais bien dans celle de l’État. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel