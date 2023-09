Ces courges ont le melon

Le stress monte pour Mehdi. Dans quelques instants, son potiron géant va être pesé. Mais avant, il faut réussir à le mettre sur la balance, et l'élévateur a un peu du mal à le soulever. C'est l'heure du verdict, le potiron pèse plus de 868 kilos ; Mehdi est Champion de France. Mais il est déçu de ne pas battre son record personnel. Des centaines de curieux sont venus assister à ce concours national de légumes géants. Ici, les courgettes pèsent plus de 20 kilos, les pastèques plus de 30, et la plus grosse tomate d'Europe pèse plus de quatre kilos. Mais les courges sont les stars de la journée. Ce concours de légumes géants semble insolite, mais il réunit des compétiteurs venus de tout le pays depuis maintenant presque 30 ans. La plupart des courges seront vendues comme décoration dans des hôtels ou des parcs d'attractions, celle de Mehdi sera partagée avec ses voisins et les gourmands de passage. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec