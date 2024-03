Ces deux communes voisines portent le même nom

Un seul et même nom, mais deux maires pour deux communes, séparées par un simple pont. Plus de 400 habitants d'un côté, plus de 500 de l'autre, et pour compliquer les choses : elles sont dans deux départements différents. Saint-Pierre-d'Entremont était un seul et même village au Moyen Âge avant de devenir un symbole entre le royaume de France et celui de Savoie. En 1960, il y a eu le rattachement de la Savoie à l'Hexagone. Depuis, les postiers doivent utiliser le système D. Dans son restaurant, William a dû changer de code postal il y a deux ans. Mais dans sa cuisine, pas de jaloux, entre les deux départements : "les Isérois ne venaient pas manger en Savoie, vu qu'on en a ouvert en Isère. Et les Savoyards, on peut les garder du bon côté de la rivière". Ici, l'union fait la force. Les communes se partagent une école, un cinéma, et même le patrimoine religieux. En été, les messes sont en Isère, en hiver en Savoie, la faute au chauffage. Ne vous trompez pas sur vos GPS, il existe un troisième Saint-Pierre-d'Entremont, en Normandie. TF1 | Reportage E. Regaud, B. Gereys