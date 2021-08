Ces deux frères fabriquent des colliers de cloches en bois dans les Alpes

Elles résonnent dans la montagne. Le tintement des cloches est le symbole de l'été en alpage. Ici, les animaux portent une parure bien particulière : un collier en bois. L'élégance de la nature à laquelle l'éleveuse Karine est profondément attachée. La tradition des colliers de cloches se perpétue dans la vallée du Haut-Giffre grâce à Arnaud et Maurice, deux frères inséparables. Dans leur atelier où ils sont nés, ils façonnent encore le bois. Petit à petit, le bois prend forme. Le travail est minutieux et nécessite de la précision. À 78 ans et 79 ans, les frères Michaud forment un duo de vaillants retraités. Quand on leur demande pourquoi ils ne sont jamais partis, c'est parce qu'ils sont heureux là-bas. Les colliers de chèvre, de mouton ou de vache servent aussi en décoration. Un savoir-faire devenu rare. Ce patrimoine, ils le conservent là-haut précieusement. Si vous passez dans le village de Morillon, ils se feront un plaisir de vous montrer leur collection.