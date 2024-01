Ces distributeurs ne font pas l'unanimité dans nos campagnes

Ils se sont fait une place dans le paysage. Depuis quelques années, acheter des produits du quotidien de cette façon, c'est devenu une habitude pour ces habitants, quand d'autres sont plus partagés. Avec la baisse du nombre de commerces dans les villages, de plus en plus de distributeurs de produits apparaissent. Des communes qui ne voient pas pour autant s'installer de nouveaux magasins, et c'est bien là tout le problème. A Domfessel, dans le Bas-Rhin, 280 habitants et quasiment plus aucun commerce. Il y a six ans, ce couple de bouchers a installé un distributeur de charcuterie en plein cœur du village. Pour eux, difficile d'implanter une boucherie dans la commune. Devant le maire, ils s'en expliquent. Le couple possède bien un établissement dans une ville plus grande, cinq kilomètres plus loin, mais entre ouvrir une nouvelle boutique ou un distributeur, le choix est vite fait. Ces machines ne sont pas une bonne affaire pour tous les commerçants. Il y a deux ans, Sandra a ouvert un distributeur sur une rue passante pour vendre ses fromages. Six mois plus tard, elle a dû le retirer. TF1 | Reportage K. Yousfi, N. Hadj-Bouziane