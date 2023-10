Ces éleveurs à l'écoute de leurs bêtes

Céline parle la langue des cochons. Avec ce micro, cette chercheuse a recensé des milliers de bruits de cochons. "Ces 17 000 sons ont servi de base de données pour apprendre à l'informatique, à une intelligence artificielle à reconnaître et à classifier les sons. On peut créer des alertes", a-t-elle expliqué. Cette innovation technologique va pouvoir évaluer la santé mentale des porcs. Avoir des alertes et mieux connaître la santé de son troupeau, c'est bien ce que recherchait Étienne. Ses vaches laitières sont toutes équipées de ce collier connecté. L'équipement lui a permis de changer totalement ses habitudes de travail. Il a investi 270 000 euros pour se faciliter le travail, comme avec ce robot pelle ou ce robot nettoyeur. Ces investissements améliorent aussi le quotidien des vaches. C'est un pari gagné. Étienne vend 10% en plus de lait qu'avant et les vaches choisissent le moment de leurs traites. L'éleveur peut donc être libre le soir et le week-end. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon