Ces épiceries innovent pour le pouvoir d'achat

Liste en main, un épicier à Bierné-les-Villages (Mayenne) prépare un panier anti-inflation. Lait, riz ou beurre, treize produits du quotidien pour vingt euros. Une formule créée pour soulager le portefeuille de ses clients. Il a contacté tous ses fournisseurs et a dû faire des efforts : "Un panier qui vaut 29 euros est retombé à vingt à peu près. Je voulais vingt euros maximum. On est dedans". Conséquence depuis quelques jours, il a reçu une trentaine de commandes. Il propose aussi un panier de viandes et un autre de produits ménagers. Ce mardi matin, un couple de retraités est venu chercher son panier. Ils sont satisfaits du service. Dans le magasin Le Cabas Solidaire à Niort (Deux-Sèvres), les clients payent leurs courses en fonction de leurs revenus. Moins ils gagnent d'argent et moins ils déboursent. Les réductions vont de 40% à 60%. Avec quelques achats, une mère de famille célibataire déboursera treize euros au lieu de 34. Dans la boutique, les rabais sont accordés en fonction de critères sociaux et sont financés par les consommateurs qui achètent au plein tarif. La formule est encore en phase d'expérimentation, mais on espère qu'elle sera durable. TF1 | Reportage N. Hesse, I. Olhagaray, F. Bourdillon