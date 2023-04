Ces escrocs vous proposent de tromper votre assurance

C'est une offre très alléchante : gagnez jusqu'à 4 500, 6 000 euros même, pour un "remboursement" de votre mutuelle ou assurance". Sans sinistre, sans acte médical, sans rien faire... ce n'est pas un miracle, c'est une fraude. Derrière ces offres, des escrocs qui vont faire en votre nom de fausses factures. Les escrocs vous appâtent avec de soi-disant preuves de virements reçus par de précédents clients. Vous ne leur payez rien, ils prélèvent directement un pourcentage de la somme que vous recevez. Des cabinets médicaux auraient ainsi vu leur identité usurpée des dizaines de fois. En répondant à ces annonces, vous vous exposez à des poursuites pénales pour escroquerie. Vous risquez jusqu'à 375 000 euros d'amende et jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Vous devrez rembourser la somme et serez probablement radié de votre assurance. Et ce ne sont pas les seuls risques. Pour agir, les faussaires vous demandent d'envoyer beaucoup d'informations vous concernant. Ils pourraient vendre ou utiliser celles-ci pour souscrire des prêts à leur compte. A la fin, c'est donc bien vous qui finiriez escroquer. TF1 | Reportage F. Litzler, H. Dreyfus