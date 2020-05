Ces familles qui gardent leurs habitudes malgré le déconfinement

Le déconfinement n'a pas changé grand-chose à la vie quotidienne d'une famille à Aigrefeuille (Haute-Garonne). Pas de départ en vacances, pas de retrouvaille entre amis... les seules sorties autorisées sont les courses et les rendez-vous médicaux, et cela, même si la propagation du virus ralentit. Ils préfèrent jouer la carte de la sécurité, mais espèrent tout de même que le Covid-19 disparaisse rapidement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.