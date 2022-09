Ces Français ont cuisiné pour Sa Majesté

Ils s'en souviennent comme si c'était hier. Michel Bruneau et Régis Lecomte ont eu la chance et le privilège de cuisiner pour la reine. Bien accroché au mur, le portrait d'Elizabeth II trône au-dessus d'une table. Il est dédicacé et accompagné d'une lettre de remerciements à l'intention de Régis, l'ancien propriétaire qui a pris sa commande en 1987. "Ça, c'est impérissable dans ma mémoire, comment l'oublier ?", confie Régis. Michel, lui, a cuisiné deux fois pour la reine lors de ses venues pour le 50ème et le 70ème anniversaire du débarquement. "Ce n'est pas nous qui avions l'honneur de la servir, c'est elle qui nous faisait l'honneur d'accepter d'être servie par nous", explique-t-il. Le passage de la reine est ancré dans la mémoire des habitants. La reine d'Angleterre venait souvent en Normandie, notamment dans ce haras que nous avions filmé au printemps dernier, où vit encore l'un de ses chevaux. La Normandie est d'ailleurs la dernière région de l'Hexagone qu'Elizabeth II a visité. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos