Ces Français qui changent de vie pendant un an

Dans le but d'avoir suffisamment de temps pour nos projets de vie, nous prenons un congé sabbatique. Ceci dure entre six et onze mois. Pendant ce temps, le contrat de travail est suspendu. Vous ne touchez donc aucune rémunération. Pour l'obtenir, il faut travailler depuis plus de six ans, avoir 36 mois d'ancienneté dans l'entreprise et formuler sa demande au moins trois mois avant. Si ces conditions sont remplies, votre employeur est obligé de l'accepter. Il y a toutefois des dérogations pour les petites entreprises. Certains entreprises vont même plus loin. Coralie Six est payée par son employeur pour travailler ailleurs. Elle était cadre chez Orange. Durant son année de congé, elle devient commerciale pour une startup qui fabrique des vélos cargos. Pendant onze mois encore, elle va toucher 70% de son salaire. Coralie a certes appris un nouveau métier, mais à l'issue de son congé, elle réintégrera son entreprise. Avec des compétences supplémentaires, elle espère un nouveau poste. TF1 | Reportage D. Mourgues, H. Massiot