Ces Français qui vont faire des achats en Andorre

Après six semaines de confinement, les Français ont retrouvé le chemin de l'Andorre et de leurs boutiques préférées. L'alcool et la cigarette se trouvant en tête de liste de leurs achats. Durant la période du confinement, la plupart des magasins étaient fermés faute de clients. Pour écouler les stocks, l'heure est alors aux rabais dans les magasins. Les Français sont spécialement venus en pensant faire des emplettes pour les fêtes. Au rez-de-chaussée d'un grand magasin à Andorre, les rayons de parfumerie sont envahis. Les clients pensent en offrir à Noël car la différence de prix est non-négligeable. Dans les rayons pour les vêtements, les articles sont 30% moins chers que dans l'Hexagone. Enfin, des promotions sont également constatées sur les lunettes, les montres et l'électronique. Et pour agrémenter les achats, il y a un plaisir qui n'a pas de prix : se prélasser en terrasse au soleil.