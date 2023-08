Ces gendarmes qui enquêtent sous l'eau

À 30 mètres de profondeur, ils sont à la fois plongeurs et enquêteurs. Ce genre d'exercice fait partie de la formation des techniciens en investigation criminelle. D'abord, nous avons rendez-vous sur les Berges du Doux. Les gendarmes se préparent à une intervention, bien réelle. Ils ont reçu un appel, un témoin affirme avoir vu quelqu'un se pencher par-dessus le pont, pour y jeter une arme à feu. La première équipe s'immerge, température de l'eau : huit degrés. Le courant est puissant et la visibilité est faible. Il faut progresser à tâtons dans le lit de la rivière. Après 45 minutes de recherche, coincée entre deux rochers, l'arme tant recherchée apparaît. L'adjudant Yoan va pouvoir faire les premières constatations. L'eau emporte une partie des traces, mais elle n’efface pas tout. Le plongeur va utiliser une lumière spéciale pour relever les empreintes, puis un coton-tige pour tenter de récupérer de l'ADN. L'arme va ensuite être envoyée dans un laboratoire spécialisé pour de plus amples analyses. TF1 | Reportage B. Guenais, P. Marcellin, D. Pires