Ces habitants qui n’ont pas de nom !

À Pont-d’Ouilly, les habitants s’appellent les Ouillypontais. À la Hoguette, ce sont les Hoguetons. Et ici, à Villy-lez-Falaise (Calvados), on a posé la question à Gilbert, le doyen du village, 89 ans : "Je ne sais pas, il n’y a pas de nom". Depuis que ce village existe, les habitants n’ont jamais porté de nom. Le maire, Franck Nachtergaele, compte bien réparer cet oubli. Un vote sera organisé, les habitants pourront enfin se faire un nom. "Les gens auront peut-être plus un sentiment d’appartenance au village", affirme l’élu. Cette commune n’est pas la seule dans cette situation. Dans l’Hexagone, avoir un gentilé, un nom pour les habitants, ce n’est même pas une obligation. "Le village a un nom, comme vous pouvez le voir, mais nos habitants n’ont pas de nom", explique Daniel Jamard, deuxième adjoint au maire. Aux Isles-Bardel (Calvados), cette histoire dure déjà depuis 700 ans. Dans ce village de 92 habitants, il a bien fallu se faire une raison et se trouver un nom. Là aussi, les habitants vont voter. Et quand certains font de l’humour, d’autres se creusent la tête. Dans tous les cas, le résultat du scrutin est prévu à la mi-octobre. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby