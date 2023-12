Ces incivilités qui agacent au quotidien

Elle en avait marre de voir ses clients ne pas l'écouter, le nez penché sur le téléphone. Alors, cette responsable de boulangerie a agi, elle a placardé une affiche à l'entrée : "Afin de ne pas vous déranger, dorénavant, nous vous laisserons terminer vos conversations téléphoniques avant de vous servir". Ces petites attitudes vous agacent aussi, c'est certain. En Île-de-France, huit personnes sur dix se disent gêner par les impolitesses dans les transports. Alors, une nouvelle campagne d'affichage a été lancée pour calmer le jeu avec humour. A 19h03, le pays apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce mercredi soir. C'est le choc. Ce manque de savoir-vivre est déjà dénoncé dès 1957, au volant notamment. A Lille, nous tombons ce mercredi matin sur cette camionnette, stationnée à cheval sur deux places. Une galère pour Marie, garée juste à côté. Pas plus de courtoisie sous terre. Dans le métro lillois, ces traces de pas rouges nous suggèrent d'attendre que les passagers soient descendus avant de monter, et certains s'en moquent. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Debout