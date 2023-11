Ces innovations bientôt dans nos rues

Au salon des maires, on trouve aussi des objets plus innovants, comme une pierre lumineuse. Il s'agit d'un béton phosphorescent qui capte l'énergie solaire pour briller dans la nuit. C'est une technologie qui permettrait de signaler un passage piéton, une piste cyclable, ou un obstacle. Les élus se sont précipités dans les allées, à la recherche d'innovations qui changeront le quotidien de leurs administrés. C'est le cas d'une box médicale, un ancien conteneur maritime. À l'intérieur, le maire de Pignan (Hérault) teste une téléconsultation avec l'un des médecins disponibles à toute heure, chaque jour. Le coût de ce cabinet médical est de 60 000 euros. Un peu plus loin, on aperçoit un distributeur de billets qui ravit le maire charentais. Il nous explique : "C'est pratique (...), c'était une vraie demande de la population puisqu’on n'avait plus de distributeur de billets en centre-ville". C'est un besoin essentiel pour de nombreuses communes, notamment en milieu rural. Plus de 160 distributeurs ont été installés ces trois dernières années. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Iorgulescu