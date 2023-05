Ces instruments font mouche

On a trouvé nos guides pour s'approcher de ces drôles de bestioles. Des copines de classe, qui très vite, ne savent plus où donner de la tête. Il faut dire qu'il y a de quoi rester scotché. Il est réalisé avec des touches de piano. Tous ces insectes sont sculptés avec d'anciens instruments de musique. Et pour une fois, parents et enfants y trouvent leurs comptes. Le grand jeu, c'est d'essayer de reconnaître l'animal, et deviner par quoi sont composées les différentes parties de l'insecte. Des morceaux d'accordéon et de trompette par exemple pour ce phasme. Dans le hall, les visiteurs peuvent assister à la création d'une œuvre. Vincent Gadras, décorateur de théâtre, et Mathieu Desailly, graphiste, fabriquent ce bestiaire depuis dix ans. Pour en savoir plus sur leur univers, Mathieu nous emmène dans la campagne rennaise pour découvrir leur atelier, une caverne d'Alibaba. C'est là qu'ils stockent les instruments, glanés au fil du temps et des rencontres. Cadeau de l'Opéra de Rennes, ce piano est une mine d'or. Il donnera peut-être vie à un coléoptère, ou finira en queue de sauterelle. Une étonnante métamorphose, qui permet en plus d'apprivoiser la peur des petites bêtes. TF1 | Reportage C. Auberger, J.Y. Mey, S. Vincent