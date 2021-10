Ces inventions qui facilitent la vie des seniors

Depuis trois ans, il sillonne les routes de campagne à la rencontre des habitants. Le camion, aussitôt arrêté, se transforme en petite maison, comme ici, sur le marché de Montmorillon. A l'intérieur, on voit 24 m² et près d'une centaine d'objets pour faciliter la vie des personnes âgées, comme un ouvre-bouteille ou une prise intelligente. Ce sont des inventions françaises et parfois locales. Ce coussin mis au point par une entreprise de Limoges restituant le son de la télévision permet de baisser le volume lorsqu'on entend mal. Une lampe connectée conçue par une entreprise près de Poitiers détecte les changements d'habitude grâce à un logiciel. Le système permet de prévenir l'assistance en cas de chute de la personne. Tout comme une canne, avec alarme intégrée. Dans certains cas, une acquisition ne coûte rien du tout. Les aides peuvent concerner des équipements plus importants. C'est en fonction de la caisse de retraite ou de la mutuelle, précise Aurélie Montoir, une ergothérapeute. Il reste à convaincre les éventuels bénéficiaires car si beaucoup se montrent intéressés, certains ont encore du mal à franchir le cap.