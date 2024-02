Ces jeunes font revivre leur village

Vallica (Haute-Corse) et sa vingtaine d'habitants, perché dans la montagne, c'est un coin tranquille, peut-être même un peu trop. Mais ici, dans quelques mois, le village retrouvera un café-restaurant, plus tard une boulangerie et pourquoi pas quelques nouveaux arrivants. Tout cela grâce à Jean-René Castellani, 24 ans, qui s'est dévoué pour reprendre le bureau du maire. Adieu sorties et amis, il faut sauver le village. C'est un second souffle aussi pour les habitants de la micro-région qui voient dans le plus jeune maire de Corse, l'espoir de voir renaître le village de leurs ancêtres. Lui aussi a fait le choix d'une autre vie. Joffrey Garcia était ingénieur à Bastia et a tout quitté pour devenir berger. "Pour moi le quotidien, c'est ça hein", décrit-il. Aujourd'hui, malgré les difficultés du métier, il ne regrette pas sa décision. Vivre loin du tumulte de la ville, plus proche de la nature, c'est un choix plébiscité par de nombreux Corses. De quoi redonner de la vie aux villages de l'intérieur. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Roubaud, P. Pelletier