Ces jeunes médecins qui choisissent la Creuse

La maison de santé est tout juste ouverte et le docteur Benjamin Bernichon doit s'y installer au mois de novembre. A 30 ans, ce jeune généraliste vient de terminer ses études et a choisi la Creuse et la campagne pour exercer. "Il y a de tout à La Souterraine. On peut y vivre comme partout ailleurs", explique-t-il. La maison de santé va d'ailleurs accueillir trois autres jeunes médecins. Une aubaine pour les 5 000 habitants de La Souterraine, à l'heure de la désertification médicale. Des installations auxquelles le docteur Gilles Petit a grandement contribué. A ses côtés régulièrement, des étudiants en médecine à qui il fait découvrir son quotidien. Lui qui exerce ici depuis 23 ans et pour qui la relation humaine est déterminante. "On discute, on fait connaissance au-delà du professionnel. Du coup, on crée des liens, on s'apprécie et ils disent être bien à ces endroits-là", témoigne-t-il. Des jeunes généralistes également séduits par le travail d'équipe entre médecins et professionnels de santé, car pour tous, la formule est idéale. Mais à peine ouverte, la question se pose déjà sur son extension face aux demandes d'installation.