Ces jeunes tournent dans les fermes pour permettre aux agriculteurs de partir en vacances

Ce moment, ils l'attendaient avec impatience. L'heure est venue de prendre la route pour une semaine de vacances. "C'est super de se dire enfin on peut partir", se réjouit Gaëlle Eudes, éleveuse de vaches laitières. Mais elle part avec les enfants, sans son mari qui doit rester sur l'exploitation. Le soleil de ces derniers jours permet enfin de s'occuper des travaux des champs. Pour pouvoir prendre quelques jours de congé, Gaëlle doit se faire remplacer. Elle a fait appel à Yoan Gallot, 18 ans, fils d'agriculteur. Il est venu prendre ses marques avant d'attaquer sa semaine de remplacement. Tout l'été, il se rend de ferme en ferme. A quinze kilomètres plus loin, il est chargé de récolter le lait pour fabriquer du camembert. Pendant ce temps-là, le propriétaire se repose en Charente-Maritime. Mais la semaine de congé se termine déjà pour cet éleveur. Embaucher un remplaçant plus longtemps serait trop coûteux. Les éleveurs peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire les dépenses, mais rares sont ceux qui s'absentent plus de quelques jours. La moitié des agriculteurs ne partent pas du tout en vacances.