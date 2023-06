Ces lieux où il fait bon de se retrouver : les baraques à frites

C'est une tradition pendant toute la saison de football. À chaque fois qu'il y a un match à Lens, les supporters commencent d'abord par se ruer sur les baraques à frites. Ils sont des milliers à manger un peu partout. Certains sont attablés, d'autres sont assis sur la pelouse. Et dans la région, manger des frites, c'est aussi un souvenir d'enfance. Voilà 55 ans que Jean-Paul fait des frites avec passion. Il est impossible de savoir combien on compte de friteries à Lens, mais il y en a beaucoup. La plupart sont installées sur les places comme à Hazebrouck. Et c'est toute une ambiance : commander ses frites, les attendre impatiemment, et discuter ensemble. La baraque à frites a une histoire. Tout commence au début du XIXème siècle. À ce moment-là, sous les ponts, à Paris, on vend bien des pommes de terre frites. Mais un jour, un certain monsieur trouve une idée. Les baraques à frites allaient donc envahir toute la Belgique et le nord de l'Hexagone. C'est aussi l'économie, car une barquette moyenne de frites coûte aujourd'hui 3,20 euros. Retour dans une baraque à frites d'aujourd'hui, élue la meilleure du pays en 2022. Installée sur le trottoir, un concept qui fait son charme. Alors, c'est quoi une bonne frite ? TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier, T. Joire