Ces lieux où il fait bon se retrouver : le bal country

Quand on franchit la porte, tout reste à l'extérieur. Et à ce moment-là, on est dans la country et rien d'autre. "C'est un antidépresseur gratuit", confit une participante. Loin des grandes villes, les talons tapent et les chapeaux tournent. Mais avant d'aller au bal, ces passionnés ont appris leurs chorégraphies par cœur. Faisons avec eux quelques pas en arrière. Ce jour-là, le sol d'une salle communale se transforme en parquet de dance. Malgré la chaleur écrasante, une vingtaine d'élèves sont fidèles au rendez-vous. "Quand je viens ici, c'est pour passer un bon moment et pour voir du monde", raconte un passionné. Dans la country, pas besoin de partenaire. Et pour les pas, c'est simple : chaque chanson correspondant à une chorégraphie bien précise. "Ça ne demande pas de compétences particulières", explique Monique. Chantal vient ici tous les jeudis. Voilà un an que la country fait partie de sa vie. Deux jours plus tard, la voici chez elle avec Mireille, une camarade du club et une amie. Elles partent ensemble pour le bal. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon