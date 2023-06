Ces lieux où il fait bon se retrouver : le bouchon lyonnais

Bien cachés, vous les trouvez au coin d'un passage secret. Pour être sûr d'être au bon endroit, il n'y a qu'à tendre l'oreille. Les bouchons lyonnais, paradis des gourmands. Ici, tout le monde vient pour la même chose. Au menu : saucisson brioché, quenelles ou encore andouillettes... des plats emblématiques de la gastronomie française. Et comme à la maison, on partage sa table, puis le repas se finit toujours avec des applaudissements. Ne partez pas tout de suite, car il y a encore une dernière surprise. Le patron du bouchon vous emmène pour une balade digestive au cœur de ce que l'on appelle "les traboules". Cette histoire, Pierre Grison, ancien journaliste, la connaît par cœur. Lyon et ses bouchons n'ont plus aucun secret pour lui. Leur création remonte à plus de 170 ans en arrière. À présent, plus de bouquet à l'entrée. Voilà comment les reconnaître : la nappe à carreaux. Mais le meilleur indice reste votre assiette. Un savoir-faire gardé intact, comme chez Murielle. On la surnomme "la grand-mère des Lyonnais". TF1 | Reportage S. Prez, S. Thizy, J. Chaize