Ces lieux où il fait bon se retrouver : le buron

Comment résister au plateau de l’Aubrac ? À l’approche de l’été, il s’est paré de ses plus belles couleurs. Mais ces randonneurs ne sont pas seulement là pour les fleurs. Leur objectif se trouve quelques mètres plus hauts. Surplombant la montagne, le buron de Camejane, ancien abri des bergers d’Aubrac. Aujourd’hui, plus d’éleveurs, mais Maurice Ramon y prépare chaque jour un aligot pour le restaurant à la manière d’autrefois. Le buronnier partage sa recette avec quelques chanceux. Les proportions, elles, resteront secrètes. Une fois l’aligot prêt, il est l’heure d’entrer en scène. L’ambiance est chaleureuse, authentique. Pourtant, à l’origine du buron, il y avait beaucoup moins de spectateurs. Imaginez ici une fromagerie dont les buronniers étaient en fait les employés. Le bâtiment a été construit il y a près de 200 ans. Pour les buronniers, la vie était rudimentaire, marquée par la saison du mois de mai au mois de septembre, lorsque les vaches pâturent. Le plateau de l’Aubrac aurait compté à lui seul près de 250 burons. Seule une dizaine, comme le buron de Camejane, vit encore aujourd’hui. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia