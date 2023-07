Ces lieux où il fait bon se retrouver : les fermes-auberges

Contrairement aux apparences, il n'est pas cowboy et nous ne sommes pas dans l'Ouest américain, mais bien dans les Vosges à 1 000 mètres d'altitude. L'élevage fait partie du paysage, une activité propre ou ferme-auberge. Les fermes-auberges sont une histoire de famille. Jacques, le fils, s'occupe des bêtes. Le papa, lui, officie en salle. La restauration, une autre occupation de la ferme. Sur les crêtes vosgiennes, on compte une cinquantaine de fermes-auberges. On s'y attable à la bonne franquette. Les fameux roïgebrageldi occupent toutes les assiettes, une spécialité. Guy est la quatrième génération de "marcaire", le nom de ces fermiers qui ont débuté l'élevage sur les chaumes. Toujours très accueillants, ils sont à l'origine des fermes-auberges. En cuisine, toute la famille est derrière les fourneaux. Les roïgebrageldi attendent, dans les casseroles, d'être servis. Tout est fait le jour même avec les produits de l'exploitation. Un fait-maison auquel la maman, cuisinière en chef, tient beaucoup. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre