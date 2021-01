Ces lourdeurs administratives qui freinent la vaccination

Les vaccins arrivent dans les hôpitaux mais des règles sont à respecter. Alors que les doses sont préparées manuellement, c'est le début de la paperasse. Chaque individu qui vient se faire vacciner doit d'abord remplir un formulaire à la main. Les données sont ensuite collectées par ordinateur avec plusieurs bases à renseigner. Pas très pratique pour le personnel déjà noyé sous le travail. Ce qui désespère un peu le docteur Édouard Devaud, directeur médical de crise au centre hospitalier de Pontoise (Val-d'Oise). Dans ce centre, on vaccine infirmiers et médecins en fonction de l'âge notamment. Mais les critères ont changé trois fois en quelques jours. Un casse-tête sans nom pour l'hôpital. Côté logistique, la ville de Cergy se dit capable d'ouvrir un centre de vaccination en moins de 24 heures. La salle est bien disponible mais les autorités de santé ne savent pas encore quoi en faire. Il faudra attendre la concertation pour déterminer les besoins par infra-territoire. Pour l'élu, c'est en contradiction avec l'urgence actuelle. Pour l'expert, Frédéric Bizard, le ministère de la Santé manque peut-être d'un pilotage plus efficace.