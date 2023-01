Ces magasins où tout le monde est gagnant

Votre guitare ne vous plaît plus ? Vous avez changé d'ordinateur ou de vélo ? Aucun problème, le magasin "Cash Express" promet de tout vous racheter. Retraitée, Sylvie est venue vendre une enceinte achetée neuve à 300 euros. Après quelques vérifications techniques, le gérant fixe son prix à 100 euros. L’enceinte de Sylvie est immédiatement exposée pour être vendue. Appareils électroniques, robots de cuisine… ici, on trouve de tout à prix cassé. "J’ai acheté des hauts-parleurs ici il y a un petit moment, et ça marche toujours bien" ; "C’est intéressant, tout le monde est gagnant", confient les clients. Pour éviter la revente d’objets volés, l’identité de chaque vendeur est enregistrée. Des magasins de ce genre, il s’en ouvre de plus en plus. L’enseigne "L’Achat Cash" achète et revend des meubles d’occasion. Le propriétaire d’une table de salon va en tirer 40 euros. Malgré la concurrence des sites d’échange sur Internet, les ventes des produits d’occasion ont augmenté de 20% en un an. TF1 | Reportage C. Blampain, A. Cerrone