Ces maires se partagent le même employé

Alexandre Lefevre est employé municipal. Depuis un an, il partage son emploi du temps entre trois communes du département de Saône-et-Loire, dont St-Micaud, Mary et Collonge-en-Charollais. Il est en charge du débroussaillage, de l'arrosage, de l'entretien des pelouses et du nettoyage du cimetière. En Saône-et-Loire, de plus en plus de communes choisissent de mutualiser leur personnel pour faire des économies. Pour les élus des trois communes concernées, il n’y a pas d’autres choix. Leur priorité est de ne pas augmenter les impôts. Pourtant, les dotations de l’État ont baissé de 20% en deux ans, et les coûts de fonctionnement explosent à cause des prix de l’énergie. Auparavant, ces villages avaient chacun un employé à temps partiel. Les habitants savent que désormais, en cas d’urgence, comme pour du déneigement, Alexandre ne pourra pas être partout à la fois. Contraintes de se serrer la ceinture, ces communes envisagent également de mutualiser leurs matériels, et pourquoi pas, le poste de secrétaire de mairie. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys