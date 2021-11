Ces mairies qui annulent les repas de fêtes des anciens

À Bressols (Tarn-et-Garonne), la salle des fêtes restera vide pour Noël. La mairie vient d'annuler le traditionnel gouter entre les enfants de l'école et les personnes âgées. "Avec la recrudescence récente de la transmission du Covid, on s'est dit qu'on allait exposer et les enfants et les aînés", explique le maire, Jean-Louis Ibres. Une décision prise à contrecœur mais bien comprise. Dans le département du Tarn-et-Garonne, le taux d'incidence est de 223 pour 100 000 habitants. À la place du repas des fêtes, tous les aînés du village recevront un panier garni. Foie gras ou canard à l'orange, plus que des gourmandises, l'objectif est de maintenir un lien social dans ce contexte. Dans une commune, à une dizaine de kilomètres, c'est le repas de Noël qui est annulé. Ici aussi, c'est remplacé par un panier garni. Si certains l'attendent avec impatience, d'autres pensent que ce cadeau ne remplacera pas le rendez-vous annuel. Cette année, ils pensaient bien faire la fête ensemble. Seuls les événements en petit comité sont conservés. Tous ici se demandent, pour combien de temps encore ? TF1 | Reportage M. Chaize, R. Mislanghe