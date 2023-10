Ces maisons étonnantes cachées dans la forêt du Morvan

Chaque jour, Jean-Luc Pillard laisse sa voiture sur ce chemin forestier. Pour rejoindre sa maison, le plus simple, c'est de marcher. Sur trois départements et 135 000 hectares, c'est la forêt du Morvan. Cet ancien militaire y a bâti son havre de paix, un ancien chalet de pêcheur transformé en maison autonome. Plus loin, dominant les arbres, le château de Chastellux. Philippe de Chastellux, le propriétaire, y vit seul la moitié de l'année. Sous ses airs blagueurs, ce retraité prend très au sérieux son héritage. À 73 ans, il a consacré la moitié de sa vie à ce patrimoine. L'histoire fait vivre les habitants du Morvan, les légendes aussi. Bienvenue dans un monde qui n'existe que chez Yannick Boisfard. Le Hobbit, c'est un étrange petit homme inventé par l'écrivain du livre Le Seigneur des anneaux. Cet univers passionne ce Bourguignon depuis l'enfance, il a voulu le rendre réel. Ce n'est pas la seule maison insolite, il y en a six en tout. Un hôtel où les clients se mettent à rêver. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin