Ces malades du Covid sont soignés à domicile

Chaque matin, Sébastien relève son taux d'oxygène grâce à un étrange boîtier. Testé positif au Covid il y a quinze jours après un passage aux urgences, l'hôpital de Puy-en-Velay (Haute-Loire) lui a prêté cet oxymètre pour pouvoir le suivre à domicile. Tous les jours, il reçoit un SMS lui demandant son état général. Ce système a permis de désengorger l'hôpital, particulièrement frappé par la deuxième vague. Ici, on a reçu jusqu'à 145 patients Covid. "Grâce à ces quelques patients qu'on a pu mettre à domicile, on n'a jamais été en situation de débordement", affirme Jean-Marie Bolliet, directeur du centre hospitalier. Il faut noter que ce dispositif est entièrement financé par l'hôpital de Puy-en-Velay. Celui-ci a acheté 750 oxymètres qui ont été mis à disposition gratuitement chez les généralistes. Une trentaine de médecins et 350 infirmiers libéraux du département sont désormais équipés. Et l'initiative a fait des émules puisque le Conseil régional a décidé d'appliquer ce système dans trois autres hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.