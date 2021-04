Ces mamies youtubeuses rencontrent de plus en plus de succès

Au théâtre, on connaissait côté cour et côté jardin, et chez Suzanne Grudé, il y a le côté garage. Deux projecteurs et un fond vert, leur studio est fait maison. Avec Cécile Guineheux, le duo s'est formé sur les planches il y a vingt ans. Alors malgré le confinement, pas question d'arrêter de jouer. "Avec ces temps de sinistrose où tout le monde est triste comme des bonnets de nuit, on a eu envie de nous amuser et si par la même occasion, on peut amuser les autres, c'est un double avantage", a précisé Cécile. Après la scène vient le montage. Cela, c'est l'affaire de Suzanne. Selon cette dernière, être comédienne et monteur vidéo est un ensemble. C'est ce qui fait d'elle une youtubeuse à part entière. Un terme qu'elles ne connaissaient qu'il y a quelque temps et il faut dire que les deux octogénaires rencontrent un joli succès avec plus de 5 000 vues sur leur dernière vidéo. Si les deux mamies youtubeuses ne sont pas encore des stars dans le village, leur projet fait l'unanimité. Que le public se rassure, pour Suzanne et Cécile, le buzz n'est probablement pas terminé.