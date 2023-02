Ces milliards qui dorment sur vos comptes

Et si vous touchiez un petit pactole sans rien faire ou presque ? Au total, dans l'Hexagone, plus de six milliards d'euros sont oubliés sur des comptes bancaires. Depuis cinq ans, 684 millions ont été rendus à des particuliers, en provenance de comptes inactifs, d'assurance-vie ou encore d'épargnes salariales. Comment récupérer cet argent qui dort ? D'abord, il faut savoir qu'on peut le rechercher sur Internet. Pour trouver cet éventuel magot, rendez-vous sur ce site internet public : ciclade.caissedesdepots.fr. Renseignez vos noms, prénoms, date et pays de naissance, et découvrez si un trésor vous attend. Une démarche simple et pourtant, certains ne font pas de recherche sur Internet. Après dix ans sans mouvement sur un compte bancaire, cet argent oublié est transféré à la Caisse des dépôts pendant 20 ans. Vous pouvez encore le réclamer, mais après, il finit dans les caisses de l’État, et vous ne pouvez plus rien faire. S'il n'y a pas de mouvement sur votre compte, la banque vous envoie un courrier chaque année, mais elle n'est plus tenue de la faire après dix ans. L'an dernier, ceux qui ont entrepris les démarches pour récupérer leur argent oublié ont reçu en moyenne 2 500 euros. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Lachat