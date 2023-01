Ces montagnes de déchets qui auraient dû être triées

C'est une montagne de déchets. Il n'y a pas de détritus que vous auriez triés, mais du tout-venant. En voyant ce site, vous vous demandez peut-être combien d'années de déchets ménagers s'accumulent ici. Six mois seuls de déchets pour le seul département de Dordogne et seulement de sacs noirs. À y regarder de plus près, plus de la moitié des déchets entassés n'ont rien à y faire. Du verre, beaucoup de verres recyclables depuis 1973. Nous avons donc des progrès à faire. À Périgueux, depuis quelques mois, des bornes par dizaine incitent à améliorer le tri. La Dordogne est un département précurseur dans le tri des déchets. Les mesures appliquées dans l'Hexagone depuis janvier sont déjà en place depuis plusieurs années. Le centre de tri traite tout le recyclable avec des outils de plus en plus perfectionnés. Plusieurs machines, dont certaines à tri optique, permettent de cribler les déchets selon leurs compositions. Trois millions et demi d'euros ont été investis l'an dernier. Tout peut se trier, quel que soit son état. Environ 120 tonnes arrivent chaque jour. De plus en plus d'industriels sont désormais tenus d'incorporer une partie de matériaux recyclés dans leur fabrication. L'économie circulaire ne demande qu'à être alimentée. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier, C. Brousseau