Ces monuments bretons plus vieux que les pyramides !

Ils dorment ici depuis plus de 6 000 ans. Ces géants de pierre sont allongés sur le bord du littoral breton, du Finistère au golfe du Morbihan. Ce sont des cairns, d'immenses sépultures qui nous plongent au temps de la Préhistoire. Pour accéder à celui de Gavrinis, vous devez rejoindre une île, depuis Larmor-Baden notamment. Au premier coup d'œil, difficile de le distinguer derrière et sous la végétation. Ce cairn a été découvert il y a près de 200 ans. Celui-ci est unique pour ce qu'il contient à l'intérieur. Autour des cairns, comme sur la presqu'île de Rhuys, les archéologues ont découvert des trésors. Des objets du néolithique, mais pas seulement. "Les archéologues ont trouvé des petits fragments de statuettes qui datent de l'Antiquité. Ce qui nous prouve bien que les Gallo-romains sont passés dans le coin et ont utilisé le cairn de Petit Mont", explique Chloé Froger, guide-conférencière. Le plus imposant de tous les cairns, Barnenez, dans le Finistère nord. Il date d'environ 4 600 ans avant notre ère, soit plus de 2 000 ans avant la plus ancienne des pyramides d'Egypte. Le plus vieux monument d'Europe est encore debout alors qu'un entrepreneur envisageait de le détruire en 1955. Il sera sauvé in extremis, puis classé monument historique l'année suivante. TF1 | Reportage Y. Hovine, D. Bordier