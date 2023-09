Replay, spam... Ces mots qu'on nous demande de plus utiliser

Ces mots anglais, ils nous entourent, ils envahissent notre quotidien. Mais savons-nous au moins les définir ? Prenons un exemple, "replay" : "c'est review" , "revisionnage", tentent des passants interrogés dans la rue. Non. Essayons avec "ghosting" : "c'est le fait d'ignorer quelqu'un". La traduction officielle de "ghosting" est "fantômisation", et pour "replay", c'est "service de rattrapage". Ces mots ont été traduits par la très sérieuse Commission d'enrichissement de la langue française. Elle vient de publier sa nouvelle liste de mots. Il ne faut plus dire "must have", mais "incontournable". Oubliez le "coliving", dites "habitat partagé". Et oubliez les "spam", il s'agit d'"arrosage". Ces traductions ont cependant du mal à vous convaincre. Mais pourquoi ces mots ne s'imposent-ils pas ? "L'usage en fait va toujours au plus court. Et donc si vous proposez "fantômisation" au lieu de "ghosting", ça ne marchera jamais", explique Murielle Gilbert, linguiste. Autre raison, ces anglicismes s'installent, car au départ, ils n'ont pas d'équivalent français. Aujourd'hui, un mot français sur dix vient de l'anglais. TF1 | Reportage S. De Vaissière, I. Rachati