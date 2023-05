La Baffe, Messein, Poil... Ces noms de villages qui font sourire

Niché entre deux collines, Messein porte bien son nom. Pas besoin de trop chercher le maire, Daniel Lagrange, pour qu'il plaisante avec le nom de son village. "Messein est une commune qui ne manque pas de soutien", raconte-t-il. C'est une erreur de transcription au XIXe siècle qui a transformé "Messien" en "Messein". Le poissonnier du village en plaisante avec ses livreurs. Effectivement, on doit avoir la même tentation à Poil, dans la Nièvre. Et si vous ne trouvez pas ça Marans, commune du Sud-ouest, pas besoin d'en venir aux mains. Cette commune des Vosges a un nom qui claque et qui étonne. Pourtant, il n'y a pas de violence à La Baffe, mais des panneaux volés chaque année. La commune tire son nom percutant d'une célèbre visite. Le boulanger de La Baffe a les mains parfaites pour distribuer ses pains et le restaurateur, lui, a d'autres spécialités, des blagues percutantes. D'autres communes du pays ont un nom marquant. Il vaut mieux en sourire plutôt que de faire comme dans cette commune de l'Isère, la Tronche. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse