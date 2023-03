Ces objets inutiles qui peuvent rapporter gros

Il y a ceux qui trient souvent et ceux qui savent à peine ce qui se trouve dans leur placard. Environ 46% des Français reconnaissent avoir chez eux au moins 25 objets inutilisés, mais sans pour autant s'en séparés. C'est bien dommage quand on sait que les trésors de nos placards peuvent nous rapporter gros. On a fait le test. Un casque, un vieux smartphone et un sac à main... après vérification et estimation, les objets du fond de notre placard ont un prix. On repart avec 160 euros, reçus directement en cache. Un petit coup de pouce non-négligeable en pleine inflation que de plus en plus de Français viennent chercher dans ces magasins. Dans leurs rayons, des équipements high-tech et aussi de l'électroménager, comme des cafetières. Ces enseignes voient leur fréquentation augmenter chaque mois. Elles offrent une alternative lucrative et écologique de vider ces placards. Pour se débarrasser des objets inutilisés, nous sommes aussi 77% a passé par la vente en ligne. Des plateformes proposent aussi des échanges entre voisins ou des dons pour faire place nette dans nos placards. TF1 | Reportage O. Couchard, E. Nappi