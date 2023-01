Ces ordinateurs qui vous chauffent gratuitement

Au premier regard, c'est un radiateur comme les autres. Cependant, il diffuse une chaleur douce, soit près de 19 degrés chez Caroline. Cependant, regardez ce qui se cache derrière cette façade noire, c'est un ordinateur qui fabrique de la chaleur en faisant des calculs. Et plus il calcule, plus il chauffe. Ce sont des opérations réalisées par une entreprise basée à quelque 700 kilomètres de là, en région parisienne. Sa spécialité, c'est de vendre du calcul informatique et de valoriser la chaleur générée par les ordinateurs. Au total, 2500 de ces radiateurs numériques ont été installés un peu partout dans l'Hexagone. Ils travaillent pour des banques ou des laboratoires de recherche, et ils font gagner de l'argent aux particuliers qui l'utilisent. Comme dans cette résidence, récemment mise aux normes par la sobriété énergétique, où près de 59 appartements ont été équipés. Les locataires ont vu leur facture de chauffage réduite à zéro. Caroline a définitivement éteint ses vieux radiateurs et a retrouvé le sourire. TF1 | Reportage P. Michele, P. Mislanghe