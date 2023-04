Ces outils qui vous changent la vie

Cette bêche, c’était le pire cauchemar d’Angélique Crimat dans son jardin. Depuis quelques mois, elle a trouvé la solution. À première vue, ce drôle d’outil semble plus lourd et plus compliqué. Pourtant, "c’est facile d’utilisation, ça ne fait pas mal au dos", selon notre jardinière amatrice. Dans un coin du jardin, une autre astuce pour optimiser l’espace : une jardinière verticale. "Je recherche tout le temps des innovations. Je vais dans les magasins et je regarde, je cherche, je fouine", confie-t-elle encore. Ces innovations, nous sommes allés les découvrir. Dans les rayons de Jardiland, chacun a une bonne raison de se rééquiper. Chantal vient tous les mois dans ce magasin. Elle raffole des outils et guette toutes les nouveautés. Aujourd'hui, surprise, elle découvre le nouveau balai rétractable à 17 euros. Dans ce magasin, les innovations sont exposées dans l’allée principale, avec le numéro un des ventes : la brouette pliable. Elle coûte un peu moins de 85 euros. Alors bons plans ou gadgets ? Après des tests sur quelques produits, le bilan est mitigé. Pour autant, cela n’empêche pas le secteur du jardinage de rester attractif, avec une hausse du chiffre d’affaires de 25% depuis deux ans. TF1 | Reportage L. Baqué, H. Massiot