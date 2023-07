Ces piscines remarquables… ouvertes à tous !

Depuis 1936, presque rien n'a changé à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), toujours le même décor et le plaisir de se baigner ensemble. C'est une piscine au milieu des terrils en plein cœur du bassin minier. Construite au moment des premiers congés payés, elle devait permettre aux mineurs de s'évader. Venir ici, c'est comme nager dans un musée. C'est d'ailleurs l'une des dernières piscines extérieures Art Déco encore en activité. Le style Art Déco, on le retrouve à 500 kilomètres de là, en Bretagne. Ce bâtiment somptueux, c'est la piscine la plus connue et la plus ancienne de Rennes (Ille-et-Vilaine). Avec ses tuiles et ses touches colorées, l'apparence de la piscine Saint-Georges se rapproche des bains de l'Antiquité. Un autre style a marqué l'époque une quarantaine d'années plus tard, les piscines Tournesol. Avec sa forme arrondie, on pourrait croire qu'une soucoupe volante s'est posée là en pleine nuit. Son avantage, elle est rétractable, elle s'ouvre quand il fait beau. Ce sont autant de bijoux d'un ancien temps qu'il faut entretenir pour la mémoire et pour le plaisir. TF1 | Reportage V. Lamhaut, K. Gaignoux, E. Zaragoza